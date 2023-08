Avviamento in un alveo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avviamento in un alveo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : INCANALAMENTO

Significato/Curiosità : Avviamento in un alveo

L'incanalamento è il processo di avviamento di un corso d'acqua, come un fiume o un torrente, all'interno di canali artificiati o scavi creati dall'uomo. Questa pratica è utilizzata per vari scopi, tra cui il controllo delle inondazioni, l'irrigazione, la navigazione e la produzione di energia idroelettrica. L'incanalamento consente di indirizzare il flusso dell'acqua in modo controllato, evitando danni alle aree circostanti. Tuttavia, può anche avere impatti ambientali e sociali, influenzando l'ecosistema naturale e le comunità locali. La pianificazione accurata è essenziale per bilanciare i benefici e le conseguenze dell'incanalamento.

