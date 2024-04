La Soluzione ♚ Parassiti dell intestino La definizione e la soluzione di 5 lettere: Parassiti dell intestino. TENIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Parassiti dell intestino: Il colon (lat. colon) è il tratto terminale dell'apparato digerente per molti vertebrati. Più corto e con diametri maggiori rispetto all'intestino tenue, il colon se ne differenzia per la presenza delle haustra e delle tenie, tre fasci muscolari longitudinali che lo percorrono. Diversamente dall'intestino tenue, il colon non assolve un ruolo fondamentale nell'assorbimento dei nutrienti, ma si occupa dell'assorbimento di acqua, sale e di sintetizzare, grazie al microbiota umano qui presente, alcune vitamine liposolubili essenziali, a partire dalle sostanze di scarto, prima che siano eliminate dall'organismo.Nei mammiferi, il colon si divide ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il colon (lat. colon) è il tratto terminale dell'apparato digerente per molti vertebrati. Più corto e con diametri maggiori rispetto all'intestino tenue, il colon se ne differenzia per la presenza delle haustra e delle tenie, tre fasci muscolari longitudinali che lo percorrono. Diversamente dall'intestino tenue, il colon non assolve un ruolo fondamentale nell'assorbimento dei nutrienti, ma si occupa dell'assorbimento di acqua, sale e di sintetizzare, grazie al microbiota umano qui presente, alcune vitamine liposolubili essenziali, a partire dalle sostanze di scarto, prima che siano eliminate dall'organismo.Nei mammiferi, il colon si divide ... tenia f sing (pl.: tenie) (zoologia) (biologia) (medicina) verme solitario Sillabazione tè | nia Pronuncia IPA: /'tnja/ Etimologia / Derivazione dal greco taa Iperonimi invertebrato, platelminta, cestode Altre Definizioni con tenie; parassiti; intestino; I vermi solitari; Un greco capitalista; Classe di vermi parassiti come la filaria; Elimina zecche e altri parassiti; Un tratto dell intestino; Membrana dell intestino; Tratto dell intestino tenue; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Parassiti dell intestino

TENIE

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Parassiti dell intestino' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.