I vermi solitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vermi solitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TENIE

Significato/Curiosita : I vermi solitari

Tenue con i loro scolici. sebbene l'uomo normalmente è da considerarsi ospite definitivo, mangiando carne infetta, allevando vermi solitari adulti nell'intestino... Tenue, il colon se ne differenzia per la presenza delle haustra e delle tenie, tre fasci muscolari longitudinali che lo percorrono. diversamente dall'intestino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : I vermi solitari : vermi; solitari; Un efficace vermi fugo; Piccoli vermi piatti acquatici; Un vermi ciattolo da pesca; Un vermi ciattolo per l esca; Noto genere di vermi anellidi oligocheti geofagi; Albero dai fiori vermi gli; I vermi parassiti come la filaria; Fabbrica paccheri e vermi celli; Rematori solitari ; Il Soriano autore di Triste solitari o y final; Profondamente dispiaciute solitari e e remote; Ama starci il solitari o; Luogo solitari o; Un luogo per anime solitari e; solitari o abbandonato; Così se ne sta il solitari o;

Cerca altre Definizioni