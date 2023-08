Il ministro degli Esteri negli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il ministro degli Esteri negli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 17 lettere : SEGRETARIO DI STATO

Significato/Curiosita : Il ministro degli esteri negli stati uniti

Suggerimenti del progetto di riferimento. il ministro degli esteri è il membro del governo preposto a rappresentare il proprio stato e a firmare accordi vincolanti... Il titolo di segretario di stato è attribuito a componenti del governo con funzioni diverse nei vari ordinamenti. il segretario di stato deriva dalla figura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

