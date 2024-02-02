L isola delle Antille associata agli Stati Uniti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L isola delle Antille associata agli Stati Uniti' è 'Portorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTORICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L isola delle Antille associata agli Stati Uniti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola delle Antille associata agli Stati Uniti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Portorico? Portorico è un territorio associato agli Stati Uniti situato nelle Antille. Questa isola, caratterizzata da paesaggi tropicali e una cultura ricca, mantiene uno status di territorio non incorporato. Pur essendo sotto giurisdizione americana, gode di una certa autonomia amministrativa. La sua posizione strategica e il patrimonio culturale la rendono un punto di riferimento nel Mar dei Caraibi.

In presenza della definizione "L isola delle Antille associata agli Stati Uniti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola delle Antille associata agli Stati Uniti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Portorico:

P Padova O Otranto R Roma T Torino O Otranto R Roma I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola delle Antille associata agli Stati Uniti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

