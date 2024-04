La Soluzione ♚ Improduttivo per siccità La definizione e la soluzione di 5 lettere: Improduttivo per siccità. ARIDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Improduttivo per siccita: I climi aridi sono una classe di climi che nella classificazione dei climi di Köppen compaiono uniti sotto la sigla B. Appartengono a questo gruppo secondo Köppen i climi che hanno le seguenti caratteristiche: P < 20T + 140 (se le precipitazioni sono distribuite uniformemente durante l'anno); P < 20T + 280 (se le precipitazioni sono concentrate nella stagione estiva) P < 20T (se le precipitazioni sono concentrate nella stagione invernale).Essi comprendono essenzialmente il clima desertico (nella classificazione di Köppen BW) e il clima steppico (nella classificazione di Köppen BS), mentre altri climi aridi come quello ... Aggettivo Significato e Curiosità su: I climi aridi sono una classe di climi che nella classificazione dei climi di Köppen compaiono uniti sotto la sigla B. Appartengono a questo gruppo secondo Köppen i climi che hanno le seguenti caratteristiche: P < 20T + 140 (se le precipitazioni sono distribuite uniformemente durante l'anno); P < 20T + 280 (se le precipitazioni sono concentrate nella stagione estiva) P < 20T (se le precipitazioni sono concentrate nella stagione invernale).Essi comprendono essenzialmente il clima desertico (nella classificazione di Köppen BW) e il clima steppico (nella classificazione di Köppen BS), mentre altri climi aridi come quello ... arido m sing che non produce flora o vegetazione… né frutti né alcun prodotto per l’alimentazione o utile all’uomo (per estensione) che è senza umidità (senso figurato) (spregiativo) senza sentimenti di amore, non protettivo né capace di perdonare né di comunicare con qualcuno (per estensione) che non è in grado di avere rapporti sessuali e/o [quindi] procreare che è contro molte persone e, conseguentemente, cinico ed ostile, talvolta addirittura offensivo in modo costante ed ostinato oggi purtroppo i social presentano critiche molto aride, probabilmente perché espresse da chi ha tempo da perdere… Sillabazione à | ri | do Pronuncia IPA: /'arido/ Etimologia / Derivazione aggettivo corrispondente al latino aridus (aridus) e ardus (variante morfologica) dal verbo latino che aveva due forme: arescere e arefacere, entrambe esprimenti l'idea di inaridire

l'etimologia latina a su volta si riporta ai verbi ardere, ardescere e urere, esprimenti sia l'idea di bruciare che di ustionare; quindi anche al verbo arere ("essere arso o essiccato)" Sinonimi inaridito, arso, riarso (stessa etimologia)

asciutto, secco, spoglio, brullo, desolato, sterile, improduttivo, prosciugato, infecondo, assetato

( senso figurato ) astratto, avaro, cerebrale, freddo, insensibile, noioso, povero di idee, privo di fantasia, privo di varietà, indifferente

astratto, avaro, cerebrale, freddo, insensibile, noioso, povero di idee, privo di fantasia, privo di varietà, indifferente (senso figurato) (di animo) meschino Contrari umido, bagnato, fertile

