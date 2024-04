La Soluzione ♚ Le ganasce dei freni La definizione e la soluzione di 5 lettere: Le ganasce dei freni. CEPPI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Le ganasce dei freni: I ceppi (in italiano chiamati anche ferri, gambali, catene ai piedi o manette ai piedi) sono uno strumento di coercizione fisica utilizzato sulle caviglie di una persona per consentire di camminare solo con un passo limitato e per prevenire la corsa o la resistenza.I ceppi sono generalmente utilizzati su prigionieri e schiavi. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I ceppi (in italiano chiamati anche ferri, gambali, catene ai piedi o manette ai piedi) sono uno strumento di coercizione fisica utilizzato sulle caviglie di una persona per consentire di camminare solo con un passo limitato e per prevenire la corsa o la resistenza.I ceppi sono generalmente utilizzati su prigionieri e schiavi. ceppi ( approfondimento) m pl plurale di ceppo Sostantivo ceppi m (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta un particolare tipo di manette costituito da una lunga asta orizzontale su cui sono in filati degli anelli scorrevoli destinati a chiudere i polsi dei prigionieri Sillabazione cép | pi Etimologia / Derivazione vedi ceppo Sinonimi (di alberi) basi, piedi

basi, piedi (di legni) ciocchi, blocchi, toppi, tronchi recisi

ciocchi, blocchi, toppi, tronchi recisi ( senso figurato ) origini, stirpi, capostipiti, stirpi, discendenze, casate, razze, radici

origini, stirpi, capostipiti, stirpi, discendenze, casate, razze, radici (senso figurato) catene, schiavitù, servitù Altre Definizioni con ceppi; ganasce; freni; Si stringevano ai piedi dei prigionieri; Un arnese dotato di ganasce; Hanno ganasce d acciaio; Gozzoviglia senza freni; Il nome della Freni l indimenticato soprano; Materiale usato per i freni; Cerca altre soluzioni cruciverba

