Hanno ganasce d acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno ganasce d acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MORSE

Significato/Curiosita : Hanno ganasce d acciaio

Qualità, costituite interamente in acciaio super rapido; in questo caso il codolo resiste all'abrasione delle ganasce. l'unica conseguenza della rotazione... Il codice morse, detto anche alfabeto morse, è un sistema per trasmettere lettere, numeri e segni di punteggiatura per mezzo di un segnale in codice a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

