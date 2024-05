La Soluzione ♚ Materiale per freni La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FERODO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Materiale per freni. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Materiale per freni: Dispositivo utilizzato per rallentare un mobile, come un treno o un veicolo di una attrazione per parchi di divertimento. a differenza dei freni ad attrito, che... Ferodo è un'azienda meccanica inglese; è una delle aziende più conosciute per quanto riguarda i materiali d'attrito, al punto che il materiale d'attrito viene spesso chiamato, in gergo comune, ferodo. Fondata da Herbert Frood nel 1897, è stata la prima società al mondo completamente dedicata alla progettazione e alla produzione di materiali d'attrito in particolare per i freni. Il nome dell'azienda deriva dall'anagramma, con l'aggiunta di una "e", del cognome del suo fondatore. Ha impianti produttivi in 24 paesi ed è entrata nel 1998 a far parte del gruppo Federal-Mogul.

