Monotona ampollosità di stile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monotona ampollosità di stile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RETORICA

Significato/Curiosità : Monotona ampollosità di stile

La "retorica" si riferisce a un linguaggio artificioso o eccessivamente eloquente utilizzato per persuadere, impressionare o sedurre il pubblico. Questo stile di comunicazione è spesso caratterizzato da un uso eccessivo di figure retoriche, enfasi e espressioni grandiose che possono sembrare vuote o esagerate. La retorica può essere efficace per persuadere o convincere un pubblico, ma può anche essere considerata monotona e ampollosa se usata in modo eccessivo o senza sostanza. Un discorso o un testo retorico può sembrare pretenzioso o privo di concretezza, concentrato più sull'effetto emotivo che sulla chiarezza dei contenuti.

Altre risposte alla domanda : Monotona ampollosità di stile : monotona; ampollosità; stile; monotona uguaglianza; Lenta e monotona canzone; Tutt altro che monotona ; Non monotona ; Si dice della vita quand è monotona e banale; ampollosità nel parlare; Andato in stile antico; C è chi le fa in grande stile ; Una atleta che usa lo stile Fosbury; Marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario; stile di musica jazz;

Cerca altre Definizioni