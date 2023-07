Esagerazione veemenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esagerazione veemenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENFASI

L'interventismo di mussolini si fece via via sempre più acceso, accompagnato dalla veemenza contro le istituzioni parlamentari, che nella sua idea di guerra come anticamera... Attori ad una miglior recita con l'espressione "più enfasi!". nella classificazione di lausberg, l'enfasi rientra nei tropi, insieme con l'antonomasia, l'iperbole...