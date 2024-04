La definizione e la soluzione di 7 lettere: Roger ex tennista. FEDERER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Roger Federer (Basilea, 8 agosto 1981) è un ex tennista svizzero. Soprannominato King Roger o The Swiss Maestro, in virtù dei primati e dei titoli conseguiti, della varietà di gioco, dell'eleganza e dell'accuratezza tecnica dei suoi colpi, è considerato uno dei migliori tennisti di tutti i tempi nonché uno dei più grandi sportivi di sempre.Con 20 trionfi in 31 finali, è il terzo tennista più vincente nelle prove del Grande Slam, dietro a Novak Ðokovic (24) e Rafael Nadal (22). Nello specifico, ha vinto 8 Wimbledon (record in ambito maschile), 6 Australian Open, 5 US Open (record in Era Open condiviso con Jimmy Connors e Pete Sampras) e 1 ...

