Il tennista svizzero vincitore nel 2018 degli Australian Open maschili - Cruciverba

Roger Federer, il tennista svizzero leggendario, ha conquistato il titolo degli Australian Open maschili nel 2018. Federer è riconosciuto come uno dei migliori giocatori di tennis di tutti i tempi. La sua eleganza, il suo stile di gioco fluido e la sua tecnica impeccabile lo hanno reso un'icona nel mondo dello sport. Con un palmares impressionante, Federer ha vinto numerosi titoli di Grand Slam, tra cui gli Australian Open, Wimbledon e gli US Open. La vittoria del titolo agli Australian Open nel 2018 è stata una testimonianza della sua straordinaria abilità e della sua resilienza. Federer continua a ispirare appassionati di tennis di tutto il mondo con il suo talento, il suo carisma e la sua dedizione al gioco.

