La Soluzione ♚ Li logora la tensione La definizione e la soluzione di 5 lettere: Li logora la tensione. NERVI Li logora la tensione: I nervi cranici o nervi encefalici sono un gruppo di fasci nervosi che originano direttamente dall'encefalo, più precisamente dal tronco encefalico. Fanno parte del sistema nervoso periferico. Nell'uomo adulto fisiologicamente sono presenti 12 paia di nervi cranici (24 nervi in totale) ed i residui dei nervi terminali, strutture che usualmente regrediscono durante lo sviluppo embrionale e nei primi anni di vita. I nervi cranici sono convenzionalmente numerati secondo la Terminologia Anatomica con i numeri romani (I-XII) ad eccezione del nervo terminale che è numerato con la numerazione araba come nervo cranico 0. Sostantivo, forma flessa nervi m pl plurale di nervo Sillabazione nèr | vi Etimologia / Derivazione vedi nervo Proverbi e modi di dire avere i nervi : dare sui nervi

NERVI

