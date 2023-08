Logora gli arnesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Logora gli arnesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USO

Significato/Curiosità : Logora gli arnesi

"Uso" è un termine che rappresenta l'azione o il processo di impiegare qualcosa per uno scopo specifico. Nel corso del tempo, l'uso continuo e ripetuto di oggetti, strumenti o risorse può causare logoramento, alterazioni o deterioramento. L'usura è spesso un risultato inevitabile dell'interazione umana con gli oggetti nel corso delle attività quotidiane. Questo concetto è rilevante in vari contesti, dalla manutenzione degli oggetti personali all'analisi economica e alla gestione delle risorse. L'uso e l'usura rappresentano aspetti centrali nella vita umana, influenzando la durata e la funzionalità delle cose che ci circondano.

Altre risposte alla domanda : Logora gli arnesi : logora; arnesi; logora ta dalle acque; logora gli oggetti; Consuetudine che logora ; Anagramma di logora te che rima con fatato; logora to per l uso; arnesi del barbiere; Interviene con gli arnesi ; arnesi da officina; Interviene con i dovuti arnesi ; Insieme di arnesi per una professione;

Cerca altre Definizioni