La definizione e la soluzione di 8 lettere: Grande città della Polonia. CRACOVIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Cracovia (in polacco Kraków, AFI: ['krakuf], , denominazione ufficiale Stoleczne Królewskie Miasto Kraków, lett. "Città Reale Capitale di Cracovia"; in yiddish , Kroke; in tedesco Krakau) è una delle più antiche città della Polonia meridionale, ha 804 237 abitanti ed è la seconda dello stato per popolazione e superficie. È capoluogo del relativo voivodato della Piccola Polonia dal 1999; in precedenza è stata capoluogo del voivodato di Cracovia dal 1308. Inoltre è un grande centro commerciale e industriale (stoffe, pelli, macchine agricole, cartiere, editoria) e un importante nodo ferroviario. Cracovia è stata a lungo la capitale ...

