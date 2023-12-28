Foto 4 Una gita a 4788 Polonia |

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Foto 4 Una gita a 4788 Polonia |' è 'Vistola'.

La risposta associata è stata controllata con attenzione dall'enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell'uso pratico.

Perché la soluzione è Vistola? Vistola è il nome di un fiume che attraversa la Polonia e la Repubblica Ceca, formando una delle principali vie di comunicazione e di collegamento tra le città di Varsavia e Cracovia. Questo corso d'acqua ha avuto un ruolo importante nella storia e nello sviluppo della regione, favorendo scambi commerciali e culturali. Lungo le sue rive si trovano paesaggi pittoreschi e luoghi di interesse storico, rendendo il fiume un simbolo di identità locale e di bellezza naturale.

