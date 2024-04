La definizione e la soluzione di 4 lettere: È fra la Siria e l Iran. IRAQ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: L'Iraq o Irak (raramente indicato anche come Irac), ufficialmente Repubblica d'Iraq (in arabo , Jumhuriyyat al-‘Iraq), è uno Stato del Medio Oriente. Confina con Turchia a nord, Arabia Saudita e Kuwait a sud, Siria e Giordania a ovest, e Iran (provincia del Kurdistan) a est. A sudest, per un breve tratto, è bagnato dal golfo Persico. Il territorio dell'Iraq corrisponde approssimativamente all'intera regione geografica della Mesopotamia, il cui toponimo significa "terra in mezzo ai fiumi" (Bilad al-Rafidayn in arabo); il nome Iraq dal nome dell'antica città di Uruk, che a sua volta corrisponde all'odierna città di Warka, e ...

Iraq

(toponimo) (geografia) Stato dell'Asia sudoccidentale, la cui capitale è Baghdad; confinante con Giordania e Siria ad ovest, con Turchia a nord, con Iran ad est, e con Arabia Saudita e Kuwait a sud

Iraq

(toponimo) Iraq

