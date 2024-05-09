Conquistò Iran e India

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Conquistò Iran e India' è 'Tamerlano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAMERLANO

Perché la soluzione è Tamerlano? Tamerlano, celebre condottiero e sovrano turco-mongolo, è noto per aver conquistato vaste aree dell’Asia centrale, tra cui Iran e India. La sua invasione portò alla creazione di un vasto impero che si estendeva attraverso territori strategici e ricchi di risorse. La sua capacità di organizzare campagne militari di grande successo e di mantenere il controllo sui territori conquistati dimostra la sua abilità strategica. La sua figura rimane centrale nella storia delle conquiste asiatiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Conquistò Iran e India". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Conquistò Iran e India nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tamerlano

Se la definizione "Conquistò Iran e India" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Conquistò Iran e India" conferma che la soluzione 'Tamerlano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tamerlano

T Torino A Ancona M Milano E Empoli R Roma L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Conquistò Iran e India" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tamerlano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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