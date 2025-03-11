Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran' è 'Kurdistan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KURDISTAN

Perché la soluzione è Kurdistan? Il Kurdistan è una regione geografica situata tra i confini dell'Iraq, della Turchia, della Siria e dell'Iran, caratterizzata da una popolazione principalmente curda. Questa area è nota per la sua identità culturale e linguistica distinta, che si riflette nella presenza di comunità che si riconoscono in una storia condivisa e in aspirazioni di autonomia. La regione rappresenta un punto di interesse geopolitico, spesso al centro di tensioni e negoziati tra stati e gruppi etnici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Kurdistan

Per risolvere la definizione "Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran" conferma che la soluzione 'Kurdistan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Kurdistan

K Kappa U Udine R Roma D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regione divisa tra Iraq Turchia Siria Iran" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kurdistan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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