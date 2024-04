La Soluzione ♚ Il fazzoletto in testa alla piratesca La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il fazzoletto in testa alla piratesca. BANDANA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il fazzoletto in testa alla piratesca: La bandana (dal sanscrito "bandhana", legatura, legaccio, fiocco; da cui in lingua hindi = attaccare) o fazzoletto da capo è un pezzo di stoffa triangolare o quadrato legato intorno alla testa, al viso o al collo per scopi protettivi o decorativi. La popolarità dei fazzoletti sul capo può variare a seconda della cultura o della religione, essendo spesso usati come copricapo cristiano da donne delle denominazioni anabattiste, ortodosse orientali e fratelli di Plymouth, così come da alcune donne ebree e musulmane ortodosse. La popolarità delle bandane può variare in base alla cultura o alla religione e può variare tra ebrei ortodossi e ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La bandana (dal sanscrito "bandhana", legatura, legaccio, fiocco; da cui in lingua hindi = attaccare) o fazzoletto da capo è un pezzo di stoffa triangolare o quadrato legato intorno alla testa, al viso o al collo per scopi protettivi o decorativi. La popolarità dei fazzoletti sul capo può variare a seconda della cultura o della religione, essendo spesso usati come copricapo cristiano da donne delle denominazioni anabattiste, ortodosse orientali e fratelli di Plymouth, così come da alcune donne ebree e musulmane ortodosse. La popolarità delle bandane può variare in base alla cultura o alla religione e può variare tra ebrei ortodossi e ... bandana ( approfondimento) f sing (pl.: bandane) (abbigliamento) fazzoletto colorato di tessuto fine che si mette in testa Sillabazione ban | dà | na Etimologia / Derivazione dall'inglese bandana Altre Definizioni con bandana; fazzoletto; testa; piratesca; Il fazzoletto alla piratesca; Gioco in cui ci si contende un fazzoletto; Contengono fazzoletto e chiavi; Il gioco in cui va afferrato un fazzoletto; La testa dell amico; In testa a Joker; Il distratto vi e sempre con la testa; Cerca altre soluzioni cruciverba

BANDANA

