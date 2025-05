Esaltato che si è montato la testa nei cruciverba: la soluzione è Gasato

Home / Soluzioni Cruciverba / Esaltato che si è montato la testa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Esaltato che si è montato la testa' è 'Gasato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASATO

Curiosità e Significato di "Gasato"

Hai risolto il cruciverba con Gasato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Gasato.

Perché la soluzione è Gasato? Gasato è un termine informale utilizzato per descrivere qualcuno che si sente molto eccitato o esaltato, spesso oltre il dovuto. Questa parola può riferirsi a una persona che ha un'eccessiva fiducia in sé stessa o che sta vivendo un momento di grande entusiasmo, a volte con un tocco di arroganza. In contesti colloquiali, gasato è spesso utilizzato per sottolineare una sorta di esagerazione nei sentimenti di entusiasmo o di superiorità.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Molto entusiastaPieno di bollicineSi riordinano in testaSi prende per la testaSi fa con la mano con la testa o con l occhio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gasato

Stai cercando la risposta alla definizione "Esaltato che si è montato la testa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N O R O T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NOTORIO" NOTORIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.