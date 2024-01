La definizione e la soluzione di: Il fazzoletto alla piratesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: È la spalla fidata di waterman e indossa sempre una maglia rossa con fazzoletto blu al collo, dei pantaloncini neri, delle pinne blu scuro e un cappellino...

La bandana (dal sanscrito "bandhana", legatura, legaccio, fiocco; da cui in lingua hindi = attaccare) o fazzoletto da capo è un pezzo di stoffa triangolare o quadrato legato intorno alla testa, al viso o al collo per scopi protettivi o decorativi. La popolarità dei fazzoletti sul capo può variare a seconda della cultura o della religione, essendo spesso usati come copricapo cristiano da donne delle denominazioni anabattiste, ortodosse orientali e fratelli di Plymouth, così come da alcune donne ebree e musulmane ortodosse.

La popolarità delle bandane può variare in base alla cultura o alla religione e può variare tra ebrei ortodossi e cristiani, cattolici, amish e musulmani.

Italiano

Sostantivo

bandana ( approfondimento) f sing (pl.: bandane)

(abbigliamento) fazzoletto colorato di tessuto fine che si mette in testa

Sillabazione

ban | dà | na

Etimologia / Derivazione

dall'inglese bandana