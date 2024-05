La Soluzione ♚ Completa il fazzoletto La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORLATURA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Completa il fazzoletto. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Completa il fazzoletto: "velvet slippers". nel taschino della giacca si può piegare o sistemare un fazzoletto di lino bianco o di seta colorata ma in tinta unita, di colori non troppo... Orlatura, detta anche orlo, è un termine utilizzato in araldica per indicare una bordatura diminuita e posta con distacco dai lembi dello scudo. Il termine è impiegato anche per indicare una disposizione di figure. Alcuni impiegano il termine cinta. L'orlo non va confuso con la filiera, che ha le stesse dimensioni ma è aderente ai lati dello scudo. In Francia si usa anche il termine trescheur per indicare un orlo più stretto del normale che può presentarsi anche fiorito, controfiorito, doppio o in forma di corda attorcigliata. Un esempio classico di trescheur è quello presente nello stemma di Scozia, in cui è doppio e controfiorito. Spesso ...

Altre Definizioni con orlatura; completa; fazzoletto;