La definizione e la soluzione di 13 lettere: Il diritto che Esaù barattò con Giacobbe. PRIMOGENITURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La primogenitura è la condizione del primo figlio nato di un individuo, chiamato appunto primogenito a prescindere dal sesso del nascituro. Da non confondere con il primo figlio maschio o femmina che non sono necessariamente primogeniti. Nel caso sia di rilievo il primo figlio maschio, anche non primo in assoluto a nascere, prende il nome di primogenito maschio. Analogamente si parla di primogenita femmina.

primogenitura f sing

Il fatto di essere il primogenito, spec. in quanto implicante particolari diritti o privilegi.

Sillabazione

pri | mo | ge | ni | tù | ra

Pronuncia

IPA: /primodeni'tura/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale primogenitura, deriva dal latino tardo primogenitus cioè "primogenito"