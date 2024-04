La definizione e la soluzione di 7 lettere: Moglie d Isacco e madre di Esaù. REBECCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Rebecca Maria Hall (Londra, 3 maggio 1982) è un'attrice britannica. È apparsa nei film The Prestige (2006), Frost/Nixon - Il duello (2008), The Town (2010), Iron Man 3 (2013), Transcendence (2014), Regali da uno sconosciuto - The Gift (2015), Il GGG - Il grande gigante gentile (2016), Godzilla vs. Kong (2021) e in precedenza con il ruolo di Vicky in Vicky Cristina Barcelona (2008), per il quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe.

Rebecca ( approfondimento) f

nome proprio di persona femminile (religione) (storia) matriarca del popolo ebraico, come Sarah, Rachele e Leah

Sillabazione

Re | bèc | ca

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.