La Soluzione ♚ Studiano i copioni La definizione e la soluzione di 6 lettere: Studiano i copioni. ATTORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Studiano i copioni: Un attore è chi rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in uno spettacolo teatrale, cinematografico, televisivo, radiofonico o in strada. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un attore è chi rappresenta o interpreta una parte o un ruolo in uno spettacolo teatrale, cinematografico, televisivo, radiofonico o in strada. attori m pl (teatro) , (cinema) plurale di attore Sillabazione at | tó | ri Etimologia / Derivazione vedi attore Sinonimi interpreti, artisti, divi, stelle, star

( spregiativo ) commedianti, ipocriti

commedianti, ipocriti ( senso figurato ) protagonisti, eroi

protagonisti, eroi (diritto) (nel processo civile) citanti, accusatori Contrari spettatori

La risposta a Studiano i copioni

ATTORI

A

T

T

O

R

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Studiano i copioni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.