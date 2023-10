Lo studiano i ladri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo studiano i ladri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PIANO

Significato/Curiosita : Lo studiano i ladri

Tecnologie. l'italia ha infine il primato europeo dei giovani che non studiano, né lavorano (nel 2009 erano il 21,2% delle persone tra 15 e 29 anni).... Edilizia Piano – in architettura, livello di un edificio

– in architettura, livello di un edificio Piano di campagna o piano campagna – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria

o – livello di riferimento usato in edilizia e ingegneria Piano di calpestio Geografia Comuni Piano – comune francese della Corsica settentrionale

– comune francese della Corsica settentrionale Piano di Sorrento – comune italiano della città metropolitana di Napoli Frazioni Piano – frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo

– frazione di Ariano nel Polesine in provincia di Rovigo Piano – frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo

– frazione di Costa Volpino in provincia di Bergamo Piano – frazione di Vallarsa in provincia di Trento

– frazione di Vallarsa in provincia di Trento Piano – frazione di Montoro in provincia di Avellino

– frazione di Montoro in provincia di Avellino Piano Porlezza – frazione di Carlazzo in provincia di Como

– frazione di Carlazzo in provincia di Como Piano – frazione di Commezzadura in provincia di Trento

– frazione di Commezzadura in provincia di Trento Piano – frazione di Gaverina Terme in provincia di Bergamo Laghi Piano – lago della provincia di Como Isole Piano (Ravnik) – isolotto nell'arcipelago di Lissa (Croazia). Musica Piano – indicazione dinamica musicale

– indicazione dinamica musicale Piano – nome alternativo del pianoforte

– nome alternativo del pianoforte Piano – brano musicale composto da Tony De Vita, cantato da Mina e da Frank Sinatra nella versione inglese intitolata Softly, As I Leave You

– brano musicale composto da Tony De Vita, cantato da Mina e da Frank Sinatra nella versione inglese intitolata Piano – album di Sergio Cammariere del 2017 Persone Matteo Piano – pallavolista italiano

– pallavolista italiano Renzo Piano – architetto e senatore a vita italiano

– architetto e senatore a vita italiano Rosellina Piano – scrittrice italiana

– scrittrice italiana Stefano Piano – storico delle religioni, orientalista e indologo italiano Altro Piano – insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo nel futuro

– insieme di scelte e regole, solitamente organizzate nel tempo, per il conseguimento di un determinato obiettivo nel futuro Piano – strumento di pianificazione territoriale / urbanistica

– strumento di pianificazione territoriale / urbanistica Piano – concetto primitivo della geometria

– concetto primitivo della geometria Piano – in fotografia, termine usato per indicare l'ampiezza di un'inquadratura

– in fotografia, termine usato per indicare l'ampiezza di un'inquadratura Piano – in geologia, unità cronostratigrafica

– in geologia, unità cronostratigrafica Piano – in informatica, nello standard Unicode, gruppo continuo di 65 536 punti di codice

– in informatica, nello standard Unicode, gruppo continuo di 65 536 punti di codice PIANO – serie animata giapponese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «piano» Tecnologie. l'italia ha infine il primato europeo dei giovani che non, né lavorano (nel 2009 erano il 21,2% delle persone tra 15 e 29 anni).... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

