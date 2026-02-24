Si studiano in trigonometria

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si studiano in trigonometria' è 'Coseni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COSENI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si studiano in trigonometria" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si studiano in trigonometria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Coseni? I cosenetti sono figure geometriche utilizzate per analizzare gli angoli e le proporzioni nei triangoli rettangoli. Sono fondamentali per calcolare lunghezze sconosciute e determinare i rapporti tra i lati in modo preciso. La loro applicazione si estende anche a campi come l'ingegneria, la fisica e le scienze applicate, dove è necessario risolvere problemi legati alle misure angolari. La loro importanza risiede nella capacità di semplificare e rendere più comprensibili le relazioni tra le parti di un triangolo.

In presenza della definizione "Si studiano in trigonometria", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si studiano in trigonometria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Coseni:

C Como O Otranto S Savona E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si studiano in trigonometria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

