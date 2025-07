Un pattino senza remi nei cruciverba: la soluzione è Pedalò

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pattino senza remi' è 'Pedalò'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PEDALÒ

Curiosità e Significato di Pedalò

Hai risolto il cruciverba con Pedalò? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Pedalò.

Perché la soluzione è Pedalò? Un pedalò è una piccola imbarcazione a remi, solitamente senza remi, che si muove grazie ai pedali azionati dai passeggeri. È perfetta per divertirsi in laghi o stagni, offrendo un modo semplice e sostenibile di navigare. Il suo nome deriva dall'uso dei pedali, rendendolo un mezzo di trasporto piacevole e accessibile a tutti. È ideale per chi cerca relax e avventura in acqua.

Come si scrive la soluzione Pedalò

Non riesci a risolvere la definizione "Un pattino senza remi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

Ò -

