Tecnica di controllo della respirazione nello yoga - Cruciverba

Lo hatha yoga è una forma di yoga basato su una serie di esercizi psicofisici, originati nelle scuole iniziatiche dell'india e del tibet. benché sviluppatosi... Lo hathaè una formabasato su una serieesercizi psicofisici, originati nelle scuole iniziatiche dell'india e del tibet. benché sviluppatosi... Il Pranayama (controllo ritmico del respiro) è il quarto stadio dello Yoga, secondo lo Yogasutra di Patañjali. Insieme a Pratyahara (ritiro della mente dagli oggetti dei sensi), questi due stati dello Yoga sono conosciuti come le ricerche interiori (antaranga sadhana) ed insegnano come controllare la respirazione e la mente, quale mezzo per liberare i sensi dalla schiavitù degli oggetti di desiderio. La parola Pranayama è formata da Prana (fiato, respiro vitale, respiro, vita, vitalità, vigore, energia, forza, potenza, e spirito) e da Ayama (lunghezza, controllo, espansione). Il suo significato è quindi di controllo ed estensione del respiro.

Tale controllo si attua durante le classiche quattro fasi (vritti) le quali sono, a loro volta, regolate dal "luogo (desha), dal tempo (kala) e dal numero (samkhya)" (Yogasutra II, 50): Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

