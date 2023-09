Il fiore di una posizione yoga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fiore di una posizione yoga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LOTO

Significato/Curiosita : Il fiore di una posizione yoga

Bhujangasana ovvero posizione del serpente o posizione del cobra, è una posizione di hatha yoga della categoria delle posizioni prone. il nome deriva dal... Disambiguazione – "loto" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi loto (disambigua). disambiguazione – "fior di loto" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Il fiore di una posizione yoga : fiore; posizione; yoga; fiore a spighe viola; Un bianco fiore odoroso; Il fiore per lo smemorato; Il fiore in cui venne trasformato Adone; Il fiore che ispirò una famosa lirica a Leopardi; Il traditore fiore ntino della battaglia di Montaperti che Dante accusa in un episodio della Divina Commedia; Il bel palazzo fiore ntino con Giardini di Boboli; Un fiore rosso dei campi; Revoca di una disposizione ; Preposizione semplice che vale tra; Una proposizione in un altra; Una preposizione in strada; Scherzoso in contrapposizione a serio; Ordinata disposizione ; posizione sociale; posizione giuridico-sociale; Si assume in politica e nello yoga ; Pianta acquatica e posizione yoga ; Posture dello yoga ; Il fiore che ci ricorda una posizione dello yoga ; Una posizione yoga ; Spesso ci sta sopra chi fa yoga ; Nello yoga è chiamata asana; Lo è il cobra nello yoga ;

Cerca altre Definizioni