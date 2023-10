Pianta che orna molti davanzali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che orna molti davanzali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GERANIO

Significato/Curiosita : Pianta che orna molti davanzali

Turistico. nella pianta ritraente la città nel xvii secolo, prima della distruzione tellurica del 1706, e ancor prima nella pianta di meisner e di quella... Turistico. nellaritraente la città nel xvii secolo, prima della distruzione tellurica del 1706, e ancor prima nelladi meisner e di quella... Geranium (L., 1753) è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Geraniaceae, dalla distribuzione cosmopolita. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta che orna molti davanzali : pianta; orna; molti; davanzali; Una pianta ornamentale; pianta ed essenza orientale usata in profumeria; pianta dai fiori a grappoli; Una pianta da giardino; Una pianta dell erborista; Si orna con i braccialetti; Prezioso gioiello che orna il décolleté; Si orna con i quadri; Si orna con paliotti; orna la porta di certe chiese; molti vi fanno la prima colazione; Parecchi molti ; L hanno molti garage; Organo che filtra molti litri di sangue al giorno; Lo sono molti concimi chimici; Mensole per davanzali ; I recipienti sui davanzali ; Fioriscono sui davanzali ; Fiorisce in primavera sui davanzali ; Abbelliscono i davanzali ;

Cerca altre Definizioni