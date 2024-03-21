Mensole che si poggiano sui davanzali

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mensole che si poggiano sui davanzali' è 'Portavasi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTAVASI

Perché la soluzione è Portavasi? Il portavasi è un elemento che si utilizza per sostenere le piante, spesso realizzato con materiali come terracotta, plastica o metallo. Queste strutture sono pensate per essere posizionate sui davanzali delle finestre, offrendo uno spazio stabile e decorativo per i vasi di fiori e piante aromatiche. La loro funzione principale è quella di mantenere i contenitori in equilibrio, permettendo di godere di un angolo verde anche in ambienti ristretti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mensole che si poggiano sui davanzali". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Mensole che si poggiano sui davanzali nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Portavasi

In presenza della definizione "Mensole che si poggiano sui davanzali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mensole che si poggiano sui davanzali" conferma che la soluzione 'Portavasi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Portavasi

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona V Venezia A Ancona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mensole che si poggiano sui davanzali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portavasi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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