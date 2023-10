Il filosofo greco dell amore ideale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il filosofo greco dell amore ideale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PLATONE

Significato/Curiosita : Il filosofo greco dell amore ideale

E consiste nella filosofia stessa, assimilata all'amore, e interpretata socraticamente come riflessione sociale, svolta dal filosofo nel dialogo con altri... E consiste nellastessa, assimilata, e interpretata socraticamente come riflessione sociale, svolta dalnel dialogo con altri... Platone, figlio di Aristone del demo di Collito e di Perictione (in greco antico: t, Pláton, pronuncia: ['pla.tn]; Atene, 428/427 a.C. – Atene, 348/347 a.C.), è stato un filosofo, scrittore e politico greco antico. Insieme al suo maestro Socrate e al suo allievo Aristotele, ha posto le basi del pensiero filosofico occidentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il filosofo greco dell amore ideale : filosofo; greco; amore; ideale; Un grande filosofo e matematico del 600; Raymond insigne filosofo e sociologo del Novecento; Grande filosofo del 600; Il Bobbio filosofo del 900; Illustre filosofo di Elea; La parte più interna del tempio greco in cui era custodita la statua del dio; Relativo al dio greco delle montagne forte paura; Il liquore greco dal gusto di anice; Piatto greco simile alla parmigiana di melanzane; Poeta lirico greco ; Al gentil rempaira sempre amore : verso di Guido Guinizelli; Sentimento di devoto amore ; L amore che lega gli Inglesi; Fiore che significa fede incrollabile e amore incondizionato; Mostrano troppo amore per il loro paese; Il posto ideale per un picnic; È ideale in una commedia di Oscar Wilde del 1895; Votato ad un ideale ; L ambiente ideale per orchidee e zanzare; Si sacrificano per un ideale ;

Cerca altre Definizioni