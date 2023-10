Le mezzelune per la colazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mezzelune per la colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : BRIOCHES

Significato/Curiosita : Le mezzelune per la colazione

Soia per dargli un caratteristico colore oro (tamago kake gohan), mentre l'alga nori è utilizzata per avvolgere il riso e mangiarlo. la colazione occidentale... Soiadargli un caratteristico colore oro (tamago kake gohan), mentre l'alga nori è utilizzataavvolgere il riso e mangiarlo.occidentale... La brioche o brioscia è un dolce lievitato, cotto al forno e a volte farcito, di origine francese. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Le mezzelune per la colazione : mezzelune; colazione; Molti vi fanno la prima colazione ; Si mangiano a colazione ; La zuppa d avena per la colazione degli Inglesi; Un recipiente per la colazione ; Prima colazione inglese;

