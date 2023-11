La definizione e la soluzione di: Ce nè una a colazione e una a pranzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Pasti nel mondo arabo, una regolare ed una specifica per il mese del ramadan. i bar spesso offrono cornetti per colazione. in genere è un pasto veloce che... Catherine Zeta-Jones, nata Catherine Zeta Jones (IPA: /'zit 'donz/; Swansea, 25 settembre 1969), è un'attrice britannica. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : I corn della prima colazione ; Uno spuntino lontano da pranzo e cena;

Cerca altre Definizioni