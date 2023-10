Si alza solo quando c è vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si alza solo quando c è vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : VELA

Significato/Curiosita : Si alza solo quando c e vento

Si alza il vento (Kaze tachinu), è un film d'animazione del 2013 scritto e diretto da Hayao Miyazaki

