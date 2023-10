Pianta ed essenza orientale usata in profumeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta ed essenza orientale usata in profumeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : PATCHOULI

Significato/Curiosita : Pianta ed essenza orientale usata in profumeria

Coltivata in zone di scarsa umidità, la pianta guadagnerà in ricchezza di essenza ma perderà in sviluppo. la pianta della menta è facilmente attaccata da... Coltivata in zone di scarsa umidità, laguadagneràricchezza dima perderàsviluppo. ladella menta è facilmente attaccata da... Il patchouli o pasciulì (Pogostemon cablin (Blanco) Benth., 1848) è una pianta della famiglia delle Lamiacee, nativa delle regioni tropicali dell'Asia e coltivata estensivamente in India e in Malaysia, dove è conosciuta con il nome di puchaput, ma anche in Cina, Thailandia, Indonesia, Mauritius, Filippine, Africa occidentale, Vietnam, Cambogia, Myanmar, Maldive, Madagascar, Taiwan, Sud America e Caraibi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

