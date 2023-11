La definizione e la soluzione di: Un essenza dei profumieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : CITRONELLA

Significato/Curiosita : Un essenza dei profumieri

Takasago, symrise, robertet, payan e bertrand, sozio, profumieri creatori associati (pca). alcuni profumieri lavorano esclusivamente per una marca di profumo... La citronella (genere Cymbopogon) è un'erba perenne propria delle regioni temperato-caldo e tropicali dell’Eurasia, una graminacea affine al sorgo. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

