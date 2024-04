La Soluzione ♚ Una mela la fa addormentare La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una mela la fa addormentare. BIANCANEVE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una mela la fa addormentare: Biancaneve (in tedesco: Schneewittchen), nota anche come Biancaneve e i sette nani, o Nevolina in alcune traduzioni, è una popolare fiaba europea. La versione attualmente conosciuta è quella scritta dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm in una prima edizione nel 1812, pubblicata nella raccolta Le fiabe del focolare (Kinder- und Hausmärchen), evidentemente ispirata a molti aspetti del folclore popolare, del quale i due fratelli erano profondi studiosi. La città di Lohr, in Bassa Franconia, sostiene che Biancaneve sia nata in loco. La storia è nota soprattutto anche grazie al film d'animazione di Walt Disney del 1937 Biancaneve e i sette nani ... Altre Definizioni con biancaneve; mela; addormentare; Il computer della mela; Un frutto spesso citato con la mela; Lo è la mela acerba; nanna per addormentare; Cerca altre soluzioni cruciverba

