La protetta dei sette nani nei cruciverba: la soluzione è Biancaneve

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La protetta dei sette nani' è 'Biancaneve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIANCANEVE

Curiosità e Significato di Biancaneve

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Biancaneve, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Biancaneve? Biancaneve è il personaggio principale della celebre fiaba dei sette nani, nota per la sua bellezza pura e il cuore gentile. Il nome richiama la sua pelle candida come neve e la sua innocenza. È diventato simbolo di purezza e bontà, rappresentando spesso l'ideale di innocenza che trionfa sulle avversità nella narrativa per bambini. Un simbolo universale di innocenza e speranza.

Come si scrive la soluzione Biancaneve

Hai trovato la definizione "La protetta dei sette nani" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

V Venezia

E Empoli

