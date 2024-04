La Soluzione ♚ La soffoca il despota La definizione e la soluzione di 7 lettere: La soffoca il despota. LIBERTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La soffoca il despota: Il Popolo della Libertà (PdL) è stato un partito politico italiano di centro-destra e di destra. Fondato il 29 marzo 2009, il partito nacque dall'unione dei due principali partiti di centro-destra presenti in Italia dal 1994: Forza Italia di Silvio Berlusconi, partito cristiano-conservatore e liberale, ed Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nazional-conservatore di destra. Sono altresì confluiti al suo interno diversi altri partiti minori di varia estrazione e colore politico, che avevano precedentemente partecipato alla Casa delle Libertà: il Nuovo PSI, la Democrazia Cristiana per le Autonomie, i Riformatori Liberali, i Popolari ... Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il Popolo della Libertà (PdL) è stato un partito politico italiano di centro-destra e di destra. Fondato il 29 marzo 2009, il partito nacque dall'unione dei due principali partiti di centro-destra presenti in Italia dal 1994: Forza Italia di Silvio Berlusconi, partito cristiano-conservatore e liberale, ed Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nazional-conservatore di destra. Sono altresì confluiti al suo interno diversi altri partiti minori di varia estrazione e colore politico, che avevano precedentemente partecipato alla Casa delle Libertà: il Nuovo PSI, la Democrazia Cristiana per le Autonomie, i Riformatori Liberali, i Popolari ... liberta f sing (storia) femminile di liberto Sillabazione li | bèr | ta Etimologia / Derivazione vedi liberto Altre Definizioni con libertà; soffoca; despota; Manca sotto la tirannide; Non la gode il detenuto; Soffoca in estate; Se è pesante si soffoca; Lo esercita il despota; La esercita il despota; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La soffoca il despota

LIBERTÀ

L

I

B

E

R

T

À

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La soffoca il despota' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.