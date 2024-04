La Soluzione ♚ Il faro di New York

La soluzione di 18 lettere per la definizione: Il faro di New York. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STATUA DELLA LIBERTÀ

Curiosità su Il faro di new york: Area metropolitana di new york borghi di new york contea di new york faro di jeffrey's hook maratona di new york storia di new york altri progetti wikiquote... La statua della Libertà (in inglese Statue of Liberty, in francese Statue de la Liberté), il cui nome completo è la Libertà che illumina il mondo (in inglese Liberty Enlightening the World, in francese La Liberté éclairant le monde), inaugurata nel 1886, è un simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d'America, uno dei monumenti più importanti e conosciuti al mondo. È situata all'entrata del porto sul fiume Hudson al centro della baia di Manhattan, sulla rocciosa Liberty Island. Dono della Francia al popolo degli Stati Uniti, fu realizzata dal francese Frédéric-Auguste Bartholdi, con la collaborazione di Gustave Eiffel, che ne ...

Altre Definizioni con statua della libertà; faro; york;