Manca sotto la tirannide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca sotto la tirannide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIBERTÀ

Governo; la guerra (guerra), con la spada, lo scudo e la veste nera. sotto la tirannide troviamo invece la giustizia, che era assisa in trono nell'allegoria... Vedi libertà (disambigua). «libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta.» (dante, purgatorio - canto i, vv. 71-72) per libertà s'intende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

