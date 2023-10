Il sistema che dà predominio assoluto al partito più votato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sistema che dà predominio assoluto al partito più votato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : MAGGIORITARIO

msxml3.dll

error '80072ee2'

The operation timed out

/soluzioni-cruciverba/wikisearc.asp , line 97

Altre risposte alla domanda : Il sistema che dà predominio assoluto al partito più votato : sistema; predominio; assoluto; partito; votato; Storico sistema difensivo sulla frontiera franco tedesca; sistema di ripresa adottato nelle teleconferenze; Si dice di causa verificatasi all esterno di un sistema ; Gli insoddisfatti del sistema sociale; Grande sistema montagnoso; Il simbolo del predominio al Tour de France; Contrastò il predominio di Atene; Si dice di Stati che esercitano il predominio su altri; predominio , supremazia; Relativi al predominio di una parte sulle altre; Lo è ciò che non è assoluto ; L essere assoluto nell antica filosofia cinese; È il superlativo assoluto di cattivo; Houari il leader assoluto algerino che destituì Ben Bella; Il più buono in assoluto ; Il partito politico con la foglia d edera; Iscriversi ad una associazione o ad un partito ; Contraddittore per partito preso; Il partito fondato da Don Sturzo; Fu il giornale del partito Comunista Sovietico; votato ad un ideale; Chi ha votato la depone nell urna; Il sistema elettorale che premia il partito più votato ; È votato al celibato;

Cerca altre Definizioni