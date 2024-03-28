Gli attivisti del partito

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli attivisti del partito

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli attivisti del partito' è 'Militanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILITANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gli attivisti del partito" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli attivisti del partito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Militanti? Gli individui che sostengono con passione un movimento politico o sociale spesso partecipano attivamente alle iniziative e alle campagne per promuovere i loro ideali. La loro dedizione si manifesta attraverso incontri, volantinaggi e coinvolgimento diretto nelle attività di partito. Questi sostenitori condividono valori e obiettivi comuni, contribuendo a rafforzare la presenza e l'influenza del gruppo. La loro presenza è fondamentale per mantenere vivo l'interesse e la partecipazione nella comunità politica locale o nazionale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli attivisti del partito nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Militanti

In presenza della definizione "Gli attivisti del partito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli attivisti del partito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Militanti:

M Milano I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli attivisti del partito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Partito Socialista EuropeoIl partito che fu guidato da Giorgio AlmiranteIl partito nel quale militarono Nenni e Pertini siglaLa sigla del partito della MeloniFu il partito di Enrico Berlinguer