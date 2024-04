La Soluzione ♚ Un no assoluto La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un no assoluto. MAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un no assoluto: Avverbio Significato e Curiosità su mai nessuna volta (per estensione) mai più: non [ancora] una volta ulteriore "Sia pure ma io non ho mai più potuto gustare quei magnifici biscotti"

"Non ti vedrò mai più!" in nessun tempo da quando sono nato, non sono mai andato in Australia qualche volta se vi capitasse mai di passare per Monza venite a trovarci

...ma hai mai letto i "Promessi Sposi"! Sillabazione mà | i Pronuncia IPA: /'ma.i/ Etimologia / Derivazione dal latino magis ossia "più" Citazione Sinonimi (di tempo) giammai, in nessun momento

giammai, in nessun momento (di modo) assolutamente no, niente affatto, per nulla al mondo

assolutamente no, niente affatto, per nulla al mondo neanche una volta, in nessun caso, in nessuna occasione

(nelle risposte) no, per niente

no, per niente qualche volta, in qualche caso, in altra occasione

niente affatto, in nessun modo,

(in proposizioni interrogative, condizionali e dubitative) talvolta, qualche volta, talora Contrari sempre, ogni volta, continuamente

(nelle risposte) sì, certamente

spesso, talvolta , certo Parole derivate casomai Proverbi e modi di dire Un cuor magnanimo vuol sempre il bene, anche se il premio mai non ottiene: per fare del bene non bisogna aspettarsi riconoscenza Altre Definizioni con mai; assoluto; Esercita il potere assoluto; Il sistema che dà predominio assoluto al partito più votato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un no assoluto

MAI

M

A

I

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Un no assoluto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.