La Soluzione ♚ Un rifugio da cavernicoli La definizione e la soluzione di 8 lettere: Un rifugio da cavernicoli. SPELONCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un rifugio da cavernicoli: Una grotta (chiamata anche caverna) è, nel suo significato più ampio, un qualsiasi tipo di vuoto o cavità sotterranea, sia naturale sia artificiale ovvero una cavità più o meno estesa del terreno sottostante il suolo (ambiente ipogeo), ampiamente studiato nell'ambito della speleologia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Una grotta (chiamata anche caverna) è, nel suo significato più ampio, un qualsiasi tipo di vuoto o cavità sotterranea, sia naturale sia artificiale ovvero una cavità più o meno estesa del terreno sottostante il suolo (ambiente ipogeo), ampiamente studiato nell'ambito della speleologia. spelonca f sing(pl.: spelonche) (geografia) (geologia) grotta profonda e buia Sillabazione spe | lón | ca Pronuncia IPA: /spe'lonka/ Etimologia / Derivazione dal greco sp sp e poi dal latino spelunca Sinonimi grotta, caverna, antro

(senso figurato) catapecchia, topaia, buco, tugurio, stamberga, abituro, bicocca Contrari (senso figurato) palazzo, reggia Varianti ( antico ) , ( poetico ) spelunca,

, spelunca, (antico) spilonca, spilunca Alterati (diminutivo) spelonchetta Altre Definizioni con spelonca; rifugio; cavernicoli; Un abitazione da trogloditi; Antro naturale; Un rifugio per il portafoglio; Un rifugio che si raggiunge volando; Rifugio alpino; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un rifugio da cavernicoli

SPELONCA

S

P

E

L

O

N

C

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Un rifugio da cavernicoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.