Un abitazione da trogloditi

SOLUZIONE: SPELONCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un abitazione da trogloditi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un abitazione da trogloditi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Spelonca? Uno spazio abitativo scavate nella roccia, tipicamente in ambienti preistorici, dove i primi uomini trovavano rifugio. Questi insediamenti utilizzavano cavità naturali o scavate nel tufo, offrendo protezione dagli elementi e dai predatori. Speloncano rappresentano testimonianze della vita antica e della capacità di adattamento dell'uomo alle risorse disponibili. Sono spesso simboli di un'epoca primitiva e di una semplice modalità di vivere.

La definizione "Un abitazione da trogloditi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un abitazione da trogloditi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spelonca:

S Savona P Padova E Empoli L Livorno O Otranto N Napoli C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un abitazione da trogloditi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

